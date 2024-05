Giugno Antoniano: Padova, domani la “Notte dei santuari”, sabato iniziative per la pace

Proseguono a Padova le iniziative per il Giugno Antoniano 2024. Nella serata di venerdì 31 maggio, alle ore 20.30, “La Notte dei santuari”, un breve pellegrinaggio a piedi dalla chiesa del Buon Pastore a Padova, affidata ai rogazionisti, al santuario di S. Antonio all’Arcella affidata ai francescani conventuali, entrambe nel vicariato dell’Arcella. Al termine del cammino la veglia di preghiera, “invocando Maria nostra madre e Antonio nostro fratello”.

Sabato 1° giugno in mattinata, si svolgerà un secondo pellegrinaggio, quello “Antoniano della Pace” che coinvolgerà i frati della Provincia Italiana S. Antonio di Padova da Camposampiero (Pd) a Padova. L’iniziativa di preghiera e testimonianza di “costruttori di pace” rivolto ai frati conventuali delle comunità del nord Italia, prevede tre le tappe aperte al pubblico: ai santuari antoniani di Camposampiero, alle 10.30 la testimonianza di Paolo Impagliazzo, segretario generale Comunità di Sant’Egidio; al santuario di S. Antonio d’Arcella a Padova, alle 12.30 la preghiera e memoria del transito di S. Antonio; in basilica di S. Antonio alle 16 la santa messa.

Sempre sabato 1° giugno una novità della Tredicina 2024: la celebrazione delle ore 18 sarà di raccoglimento e preghiera per la pace nel mondo e sarà per la prima volta presieduta da padre Roberto Donà, guardiano dei cappuccini del santuario di San Leopoldo Mandic a Padova.

