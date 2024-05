Diocesi: Caritas Andria, al via il bando “Ritorniamo a scuola” per il sostegno allo studio

Per il quinto anno consecutivo, la Caritas diocesana di Andria insieme all’Ufficio Scuola diocesano ripropone il bando “Ritorniamo a scuola”. L’iniziativa, nata a seguito della crisi pandemica che aveva rivelato una nuova povertà generata soprattutto dal digital divide, ovvero la povertà educativa, sta assumendo una forma stabile all’interno di un programma di attenzione ai minori denominato “I have a dream” con diverse azioni: potenziamento scolastico – animazione del tempo libero – affido culturale – booksharing. La necessità è quella di sostenere un Patto educativo globale, che oltre a considerare l’equità di accesso al diritto dell’istruzione, possa garantire anche condizioni, contenuti e metodi più inclusivi e attuali. Il bando pubblico “Ritorniamo a scuola 2024 – 2025” è riservato a 25 ragazzi dei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge che termineranno la scuola media per l’accesso alle scuole superiori con una valutazione finale pari o superiore a 9/10 (nove decimi), e 10 di quanti sono stati beneficiari nello scorso anno della stessa iniziativa. In totale saranno messe a disposizione 35 borse di studio, 25 del valore di € 200,00 (in libri scolastici) e 10 del valore di € 100,00 (sempre in libri scolastici). determinante sarà anche la componente dell’Isee che non dovrà superare i 9.360,00 €. A partire dal 31 maggio e sino al 15 luglio 2024 si potrà fare domanda attraverso l’apposita modulistica che è possibile scaricare dal portale della Caritas diocesana www.caritasandria.it insieme al bando completo e tutte le informazioni sull’iniziativa. La domanda sarà fornita di un codice identificativo che consentirà di visualizzare l’esito della domanda. La sede diocesana della Caritas ad Andria (via E. De Nicola, 15) e i Centri di ascolto della parrocchia S. M. Assunta a Canosa e il Centro di ascolto “Emmaus” a Minervino potranno fornire ascolto e raccogliere le domande, negli orari e le modalità indicate nel Bando.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 luglio 2024. L’erogazione del contributo allo studio avverrà con la consegna dei buoni acquisto dei libri di testo indicati al momento della presentazione della domanda in un incontro pubblico in data 5 settembre 2024 presso la sede della Caritas diocesana. L’iniziativa è completamente sostenuta dalla Caritas diocesana.

