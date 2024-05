Tiro con l’arco paralimpico: da domani a Roma gli Europei. Le finali a Ostia Antica

(Foto Cip)

Sono in programma dal 19 al 24 maggio a Roma i Campionati europei di tiro con l’arco paralimpico, che si svolgeranno per la prima parte nel Centro polifunzionale della Polizia di Stato a Spinaceto (via del Risaro 192/198) e per le finali nel Parco archeologico di Ostia Antica, per la prima volta palcoscenico di un grande evento agonistico internazionale. Sono oltre 100 gli arcieri che, accompagnati da circa 90 tecnici, gareggeranno in rappresentanza di 26 Nazioni nelle categorie presenti ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, cioè Ricurvo Open, Compound Open e W1, ed anche nella categoria Visually Impaired 1 (non vedenti) e Visually Impaired 2/3 (ipovedenti). Queste le Nazioni iscritte: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria e Ucraina. La Nazionale italiana para-archery, con all’attivo 9 pass per i Giochi paralimpici di Parigi 2024 e diretta da Willy Fuchsova, si presenta sulla linea di tiro con la campionessa europea uscente Elisabetta Mijno, Veronica Floreno e Stefano Travisani nel ricurvo open, l’iridato Matteo Bonacina, Eleonora Sarti e Giulia Pesci nel compound open, Asia Pellizzari, Daila Dameno e Paolo Tonon nel W1. Il programma di gara prevede l’arrivo delle delegazioni sabato 18 maggio, con i tiri di prova ufficiali fissati per domenica 19 maggio, mentre lunedì 20 maggio la fase iniziale di gara con il ranking round, quando ogni atleta tira 72 frecce per determinare il tabellone finale degli scontri diretti. Martedì 21 maggio le eliminatorie individuali fino alle semifinali, mentre mercoledì 22 maggio le eliminatorie a squadre (doppio) e a squadre miste, oltre al ranking round e alle eliminatorie dei Visually Impaired, il tiro con l’arco per le persone con disabilità visiva. Giovedì 23 maggio son in programma tutte le finali per il bronzo. Venerdì 24 maggio la competizione si sposta nel sito archeologico di Ostia Antica, dove alle ore 10 si svolgeranno le finali per l’oro continentale individuale, alle 15 le finali a squadre ed alle 17.30 la cerimonia di chiusura. La rassegna continentale, gestita dal Comitato organizzatore supportato dalla Fitarco-Federazione italiana tiro con l’arco e da World archery Europe, con il patrocinio del Cip-Comitato italiano paralimpico, della Regione Lazio e di Roma Capitale, oltre che del supporto logistico dei Gruppi sportivi militari, torna a Roma dove si è già disputata nel 2022, facendo seguito agli altri impegni visti nella capitale italiana, la Youth Cup del 2015, la finale di Coppa del Mondo del 2017 e le edizioni 2018 e 2019 del Roma archery trophy, tappe delle Indoor World Series, disputate nel 2018 e 2019.