Arena di Pace: Riccardi, “c’è grande fame di pace in questo mondo nella terza guerra mondiale”

(Foto Argentiero/SIR)

(da Verona) “C’è grande fame di pace in questo mondo nella terza guerra mondiale”. Lo ha affermato Andrea Riccardi presentando all’Arena di Verona i risultati del processo dei tavoli tematici di “Arena di Pace 2024”. Secondo il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, “la pace sembra impossibile, parliamo di armi, non c’è una visione di pace” ma “c’è ispirazione profonda di pace”. Per Riccardi, “bisogna investire di più in visione di pace, investire nella diplomazia; penso che bisogna puntare direttamente sul tema della pace e proporlo come visione di pace”.

“Uscire dal sistema di guerra costruendo la pace insieme” è l’invito di Sergio Paronetto, di Pax Christi: “Abbiamo proposto 5-6 percorsi di disarmo; disarmo della vita, mani, cuore, della scuola che deve ripudiare la guerra, delle religioni che devono ripudiare idea di guerra santa; denuclearizzare i nostri territori; liberare il mondo dall’incubo delle armi nucleari”.