Bioetica: Scienza & Vita, da Associazione diventa un Centro studi collegato alla Cei

Foto Scienza&Vita/SIR

Dopo quasi vent’anni di attività, l’Associazione Scienza & Vita cambia forma trasformandosi nel Centro studi “Scienza & Vita” (CS S&V). “Non si tratta soltanto dell’adozione di una nuova denominazione – si legge in un comunicato -. Piuttosto, il CS S&V inizia un nuovo progetto – promosso e supportato dalla Conferenza episcopale italiana – che, nella piena continuità di valori, finalità e obiettivi con la sua storia pregressa, vuole rispondere alla rinnovata ed attualissima esigenza di sviluppare un ‘luogo’ di pensiero bioetico approfondito, che mantenga due criteri irrinunciabili: uno sguardo fiducioso e grato nei confronti della scienza ‘autentica’ (connotata da rigore metodologico e onestà intellettuale) e del suo incessante evolversi”; e “la costante preoccupazione che il cammino della scienza sia sempre orientato – in principio e di fatto – al servizio della persona umana, soprattutto se fragile e sofferente, e della sua inalienabile dignità”. Il frutto della riflessione del CS S&V – che ovviamente si avvarrà di una prospettiva pluridisciplinare e dell’apporto di valenti esperti – troverà poi diffusione in varie iniziative formative e di dialogo aperto con la società e le istituzioni. Presidente del CS S&V è l’attuale presidente dell’omonima associazione trasformata in Centro studi, l’avvocato Alberto Gambino. Il Consiglio scientifico è formato da Carlo Bellieni, medico neonatologo; Maurizio Calipari, bioeticista; Lorenzo Cantoni, esperto di comunicazione; Irma Capolupo, medico oncologo; Giovanna Costanzo, filosofo; Domenico Coviello, genetista; Eugenio Di Brino, economista (esperto in sanità); Luciano Eusebi, giurista; P. Maurizio Faggioni, medico, teologo moralista, bioeticista; Alberto Gambino, giurista; Emanuela Garavelli, infermiera; Giampaolo Ghilardi, filosofo; Maria Teresa Iannone, bioeticista; Matilde Leonardi, medico neurologo; Massimo Losito, bioeticista; Chiara Mantovani, medico, bioeticista; Claudia Navarini, filosofo, bioeticista; Marcello Ricciuti, medico palliativista; Beatrice Rosati, esperto di comunicazione; Dario Sacchini, medico, bioeticista; Giacomo Samek Lodovici, filosofo. Maurizio Calipari è anche il segretario generale.