Diocesi: Pavia, sabato si parla de “L’Unione europea. Democrazia e solidarietà” alla Scuola di cittadinanza e partecipazione

Sarà dedicato a “L’Unione europea. Democrazia e solidarietà” il settimo incontro dell’undicesimo ciclo (2023-2024) della Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi di Pavia in programma per la mattinata di sabato 18 maggio. Dalle 9.30, presso l’aula magna del Collegio Cairoli di Pavia, dopo l’introduzione del vescovo Corrado Sanguineti, sono previste tre relazioni proposte da professori universitari per un confronto moderato da Massimo Nava, giornalista prima di “Avvenire” e poi del “Corriere della Sera”. Della riforma istituzionale dell’Unione europea parlerà Giulia Rossolillo, docente ordinaria dell’Ateneo di Pavia ed esponente del Movimento federalista italiano ed europeo; la seconda relazione, sulle politiche migratorie europee, sarà presentata da Roberto Morozzo della Rocca, ordinario nell’Università di Roma Tre e profondo conoscitore della politica dei corridoi umanitari; l’ultima relazione, sulle politiche sociali europee, sarà offerta da Paolo Roberto Graziano, ordinario di Scienza politica nell’Università di Padova e Research Associate a Bruxelles (European Social Observatory, Brussels), Visiting Research Fellow a Guildford (UK, University of Surrey) e Chercheur associé a Parigi (Sciences Po).

