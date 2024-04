Acli: Prato, l’8 aprile presentazione della X edizione del Festival Sabir

Sarà presentato l’8 aprile, alle ore 12, in conferenza stampa a Prato, la X edizione del Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessione sulle culture mediterranee, promosso da Arci, insieme a Acli, Caritas Italiana e Cgil, in collaborazione con Asgi, Carta di Roma, Ucca, Arcs, A Buon Diritto e Unire, e con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità Esg e la media partnership della Tgr Toscana, Rai Radio3 e della Dire, Agenzia di stampa nazionale, si propone come luogo di condivisione, scambio e proposta, per dare voce alle associazioni, ai movimenti e alle organizzazioni sociali del Mediterraneo che attraversano Africa ed Europa e si incontrano sulle sponde del Mediterraneo. Quest’anno il Festival si svolgerà in due parti: la prima a Prato, il 18/19/20 aprile 2024, la seconda a Roma, il 10/11/12 ottobre 2024. La prima parte del Festiva Sabir sarà presentata dai promotori con una conferenza stampa convocata per lunedì 8 aprile.

