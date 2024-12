Libri: Milano, domani pomeriggio all’Università Cattolica presentazione di “Per una nuova economia” del rettore Beccalli con il card. Parolin e mons. Delpini

È in programma per il pomeriggio di domani, a Milano, nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la presentazione del volume “Per una nuova economia” (Il Sole 24 Ore, novembre 2024) di Elena Beccalli. Si tratta di una raccolta delle ricerche e delle riflessioni che il rettore dell’Ateno porta avanti da alcuni anni, proponendo un paradigma economico che – come si legge nel sottotitolo del volume – si basa su quattro parole chiave: persona, etica, fiducia e cooperazione. La presentazione sarà aperta dai saluti di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Seguiranno gli interventi del card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, autore della prefazione al volume, di Alberto Quadrio Curzio, emerito di Economia politica all’Università Cattolica e presidente emerito dell’Accademia dei Lincei, e il videomessaggio di Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia. Modererà il dibattito Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore.

Secondo Beccalli, che sarà presente all’incontro, l’economia neoclassica – viene sottolineato in un comunicato – si è tradizionalmente basata sull’utilitarismo individuale, ritenendo che sia neutrale sotto il profilo etico (anche se in realtà così non è). La pandemia e la crisi finanziaria globale hanno però evidenziato i limiti di questo paradigma, stimolando riflessioni su modelli alternativi, che includono etica e responsabilità sociale e mettono in discussione la prevalenza della finanza sull’economia reale. Il nuovo sguardo sull’economia e sulla finanza è chiamato a enfatizzare una concezione integrale e sostenibile, concentrandosi sulla natura relazionale della persona e sull’imprescindibilità di etica, fiducia e cooperazione, superando la logica di mera massimizzazione del profitto e aprendo la strada all’ottimizzazione del valore.

