Papa Francesco: udienza, “pregare perché finiscano le guerre, il principe della pace ci dia la grazia della pace nel mondo”

“Preghiamo per la pace”. È l’appello del Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “Non dimentichiamo la gente che soffre per la guerra”, ha proseguito Francesco: “La Palestina, Israele e tutti coloro che stanno soffrendo: Ucraina, Myanmar. Non dimentichiamo di pregare per la pace, perché finiscano le guerre. Chiediamo al principe della pace, al Signore, che ci dia questa grazia: la pace, la pace nel mondo. La guerra, non dimentichiamolo, sempre è una sconfitta, sempre. La guerra sempre è una sconfitta”.

