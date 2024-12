Diocesi: mons. Savino (Cassano allo Ionio) agli uomini della politica, “metterci al servizio del bene comune, con dedizione e responsabilità”

Un messaggio che “unisce gratitudine e sollecitudine” quello rivolto dal vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, alle donne e agli uomini delle Istituzioni Politiche. Il presule, nel messaggio dal titolo “Politica e responsabilità. Una chiamata alla giustizia e al bene comune” esprime “gratitudine, per l’impegno che quotidianamente dedicate al servizio delle nostre comunità; sollecitudine, perché mai come oggi il ruolo della politica è chiamato a rispondere con coraggio e visione alle sfide del nostro tempo. Il Natale, nella sua profondità, ci ricorda la luce della speranza e della carità, richiamandoci all’urgenza di metterci al servizio del bene comune, con dedizione e responsabilità”. Mons. Savino evidenzia che il territorio della diocesi è “segnato da potenzialità straordinarie”, ma anche da “ferite che richiedono risposte concrete e immediate. La politica, se vissuta nella sua autentica vocazione di servizio, può diventare il mezzo privilegiato per costruire una società più giusta, solidale e rispettosa della dignità di ogni persona”. Molti – scrive – “soprattutto i giovani”, guardano al futuro con “disillusione, prigionieri di un contesto che sembra non offrire prospettive concrete. La speranza sembra essersi smarrita e con essa la fiducia in chi ha il compito di guidare le scelte politiche. È vostro dovere restituire speranza alle comunità, non solo attraverso promesse, ma con azioni capaci di trasformare i sogni in realtà”. Ogni “vostro gesto, ogni vostra decisione può diventare un segno tangibile di questa speranza. La nostra terra, pur segnata da difficoltà ataviche, è anche una terra di potenzialità inespresse. È compito della politica liberare queste energie e orientarle verso un autentico sviluppo sociale ed economico”. La povertà – ha spiegato – è “una delle sfide più urgenti della nostra terra. La Calabria continua a registrare tassi di disoccupazione tra i più alti del Paese, con giovani costretti a lasciare il proprio territorio in cerca di opportunità altrove. Questo fenomeno non è solo una crisi economica, ma una ferita sociale che richiede risposte immediate”. Da qui l’esortazione a promuovere “politiche che favoriscano l’inclusione sociale, il lavoro dignitoso e l’accesso ai diritti fondamentali”. Non è possibile – scrive mons. Savino – “accettare che la dignità umana sia calpestata. La giustizia sociale richiede un cambio di mentalità, una trasformazione che metta al centro la persona, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni”.

