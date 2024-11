Violenza contro donne: diocesi Tivoli e Palestrina, nel pomeriggio incontro su “Il mobbing di genere” con mons. Parmeggiani

Anche la diocesi di Tivoli e di Palestrina partecipa alle iniziative che in tutto il mondo si svolgono oggi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presso la sala San Vincenzo, a Tivoli (via Colsereno), alle 17 verrà proposto un dibattito sul tema “Il Mobbing di genere: l’altra violenza”. Dopo i saluti del vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, interverrà Rosa Mininno, psicoterapeuta e presidente della Scuola italiana di biblioterapia, accademica dell’Accademia Tiberina e vicedirettrice della Cattedra delle donne, che affronterà il tema “Il Mobbing: aspetti psicologici e sociali”. Seguirà l’intervento di Roberta D’Amore, avvocata cassazionista, esperta in diritto del lavoro – Cattedra delle donne, sul tema “Il Mobbing e altre forme di violenza sul lavoro: cenni normativi e giurisprudenziali”. Durante l’incontro, organizzato dalle diocesi insieme alla Scuola italiana di biblioterapia del libro, della lettura e delle arti, Generation equality e l’Accademia Tiberina, verranno proposte letture da Chiara Simonelli e Rosa Mininno.

