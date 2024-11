Disabilità e lavoro: don Bignami (Cei), “ampliare gli orizzonti sull’inclusione di ogni persona, al di là delle proprie condizioni fisiche”

(Foto De Amicis)

“Il lavoro per tutti non può essere solo uno slogan. Per questo, vogliamo parlare nei luoghi di lavoro per ampliare gli orizzonti sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”. Lo ha affermato don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, che, insieme alla responsabile del Servizio nazionale di Pastorale per le persone con disabilità, suor Veronica Donatello, ha aperto i lavori del terzo seminario di studio su disabilità e lavoro dal tema “Un altro punto di vista: la forza delle reti comunitarie”, a cui partecipano 150 operatori del settore. Un appuntamento che, dopo quelli di Bologna e Reggio Calabria, si svolge oggi a Pescara nella sede di “Tua”, l’Azienda di trasporto unico abruzzese. Una scelta, quest’ultima, non casuale: “Svolgere questi seminari nei luoghi di lavoro – ha sottolineato don Bignami – ci permette di ampliare gli orizzonti su lavoro e inclusione di ogni persona al di là delle proprie condizioni fisiche. Oggi puntiamo il focus sulla forza delle reti comunitarie, in quanto le persone con disabilità hanno sempre bisogno di reti comunitarie, famiglie e associazioni, in grado di rispondere ai bisogno emergenti”.

In seguito l’arcivescovo di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti, portando i suoi saluti, ha ricordato da un lato le criticità nel sostenere finanziariamente i progetti “Dopo di noi”, per la sussistenza dei disabili in seguito alla scomparsa dei rispettivi familiari, e dall’altro la necessità di sostenere maggiormente la possibilità lavorativa delle persone disabili: “La mia esortazione – ha affermato il presule – è che le istituzioni, soprattutto gli enti locali, pongano più attenzione a fornire le cure necessarie perché anche i disabili possano lavorare al meglio persone possano lavorare, si dia più spazio. Bisogna lavorare di più su questa tematica”.