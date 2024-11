Papa Francesco: “il dialogo è l’unica strada per la pace”

“Il dialogo è l’unica strada per la pace”. Lo ha ribadito, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza una delegazione dell’Universal Peace Council. La Terra Santa “nei secoli è stata testimone di tanta violenza e sofferenza”, ha esordito Francesco: “Purtroppo i nostri giorni non sono diversi, e da più di un anno le oscure nubi del conflitto sono tornate a inghiottire ancora una volta la regione del mondo che voi chiamate casa”. “La situazione attuale rende la promozione della pace ancora più importante e sono lieto di vedere che la vostra delegazione è composta da giovani appartenenti a contesti e religioni diverse”, l’omaggio del Papa: “Questo è un chiaro segno che il desiderio della pace è profondamente radicato nel cuore umano e che è capace di portare unità nella diversità”. “Abbiamo bisogno dei giovani per svolgere questo importante servizio, perché essi possiedono un tipo di idealismo, entusiasmo e speranza, che ricordano a tutti noi che un mondo migliore è possibile, che la pace è possibile”, la tesi di Francesco, che ha aggiunto a braccio: “I giovani sono creativi. È brutto quando incontriamo giovani ideologizzati, nei quali l’ideologia prende il posto dei pensieri e della volontà di fare il bene”.

