Giovani: Teramo, apertura sportello di ascolto con equipe psicologi

(Foto diocesi Teramo-Atri)

“Ti ascolto”, è questo il nome dello sportello di ascolto per giovani che la diocesi di Teramo-Atri ha deciso di aprire nei locali del Caritas Point, in piazza Orsini n. 4 a Teramo, mettendo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze in cerca di supporto psicologico un’equipe di professionisti in grado di aiutarli, e che lavorerà in rete con tutte le realtà del territorio competenti. Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20, previo appuntamento da fissare attraverso il numero verde 800031936 o tramite e-mail all’indirizzo spaziogiovaniteramo@gmail.com. Una scelta maturata dopo aver constatato l’incremento di casi di sofferenza, dolore e violenza tra i minori che creano allarme sociale e inquietudine, dettata dalla difficoltà nel cogliere i segnali di disturbo che rischiano di manifestarsi in maniera drammatica. Il servizio è coordinato dall’Ufficio diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, in collaborazione con la Caritas diocesana e con gli Uffici diocesani di pastorale giovanile, di pastorale universitaria e di pastorale scolastica. “Ti ascolto” è uno spazio che nasce dal progetto “Costruiamo insieme il futuro”, finanziato anche dalla Regione Abruzzo e dai fondi 8xmille della Chiesa Cattolica, con lo scopo di promuovere l’accompagnamento, il benessere psicologico e l’impulso alla partecipazione nelle nuove generazioni. Lo sportello sarà inaugurato sabato 23 novembre alle ore 17,30, in occasione della XXXIX Giornata mondiale della gioventù diocesana sul tema “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi” (Is 40, 31) scelto da Papa Francesco. I giovani si incontreranno alle ore 15,30 sul piazzale del santuario della Madonna delle Grazie a Teramo, muovendosi poi in pellegrinaggio verso la cattedrale, dove riceveranno il Vangelo di Luca da mons. Lorenzo Leuzzi.