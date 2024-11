Diocesi: Nuoro, Lanusei e di Ozieri, domani pomeriggio la Gmg. In serata spettacolo “Il sogno di Francesco”

È in programma per il pomeriggio di domani, sabato 23 novembre, un incontro congiunto organizzato dalla Pastorale giovanile diocesana di Nuoro, da quella di Lanusei e di Ozieri, rivolto ai giovani under 30. Si tratta della seconda tappa del percorso dei giovani verso il Giubileo del 2025. I partecipanti si ritroveranno alle 17 presso l’Oratorio di Nostra Signora delle Grazie di Nuoro per un momento di incontro, festa e riflessione. A seguire il pellegrinaggio urbano che si concluderà nella chiesa di San Giuseppe insieme al vescovo Antonello Mura.

In serata tutti i giovani sono invitati ad assistere alla rappresentazione teatrale “Il sogno di Francesco” che in programma dalle 20 al teatro San Giuseppe. Lo spettacolo è tratto dal romanzo “La sapienza di un povero” di Eloi Leclerc. Drammaturgia e regia di Pino Quartullo, con Francesco Tortorella, Roberto Fazioli , Francesco Trasatti, Emiliano Canova, Simone Sabìa, Giorgio Melone, Rachele Sarti. L’evento rientra nel programma delle celebrazioni di san Francesco di Lula organizzate dalla diocesi di Nuoro in collaborazione con la Regione Sardegna.

