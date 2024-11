Diocesi: Siracusa, l’arcivescovo Lomanto in visita al consiglio regionale dell’Odg Sicilia

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, riunito oggi a Siracusa, ha ricevuto la visita dell’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, delegato episcopale della Conferenza episcopale siciliana per le comunicazioni sociali e cultura. L’ arcivescovo, accompagnato dal vice direttore dell’ Ufficio Comunicazioni dell’arcidiocesi di Siracusa Alessandro Ricupero, è stato accolto dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Roberto Gueli, dal vice Salvatore Li Castri, dal segretario Daniele Ditta e dal Tesoriere Salvatore Di Salvo, che è segretario nazionale Ucsi. Durante la visita il presule ha sottolineato l’importanza del giornalismo nelle dinamiche della comunicazione e invitato i giornalisti a cercare sempre la verità. A conclusione della visita l’arcivescovo ha consegnato al Consiglio la lettera pastorale “Congregavit nos in unum Christi Amor” per l’anno pastorale 2024/2025. Il presidente Roberto Gueli ha consegnato il gagliardetto ufficiale dell’Odg Sicilia Ordine e alcuni volumi sulla vita di Mario Francese.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /