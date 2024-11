Unità dei cristiani: Pftim sez. San Tommaso e Crccc, dall’11 novembre tornano “I lunedì di Capodimonte”

(Foto Pftim sez. S. Tommaso)

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino, di Napoli e il Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania organizzano “I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani 2024-2025”. “Per noi uomini e per la nostra salvezza” – “Il Concilio di Nicea 1700 anni dopo. Una lettura storico-critica, teologico-pastorale e spirituale” il tema che sarà affrontato nel percorso formativo che partirà l’11 novembre, alle ore 16, presso la Pftim. Il primo incontro verterà sul tema “‘Credo in un solo Dio…’. Monoteismo e venerazione di Gesù nel cristianesimo delle origini (I-III secolo)”. Gli incontri proseguiranno fino a maggio 2025.