Ambiente: Mase, fa tappa a Trieste “InsiemEnergia” per conoscere le Cer

Lunedì 4 novembre “InsiemEnergia” farà tappa in Friuli-Venezia Giulia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il Gestore dei Servizi energetici e Unioncamere saranno a Trieste per l’evento itinerante organizzato per raccontare la rivoluzione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). L’appuntamento è in Camera di commercio Venezia Giulia, sede di Trieste (piazza della Borsa, 14) a partire dalle ore 15, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. Prevista anche la presenza dell’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, dell’assessore comunale alle Politiche del Territorio con delega alle rinnovabili Michele Babuder, del presidente del Gse Paolo Arrigoni, del presidente della Camera di Commercio regionale Antonio Paoletti.

“InsiemEnergia” vuole far conoscere e diffondere le novità del decreto di incentivazione delle Cer, con un tour che toccherà tutte le Regioni e Province autonome: si parlerà in particolare del decreto che introduce uno sconto in tariffa per tutta Italia e un contributo a fondo perduto nei comuni sotto i cinquemila abitanti, dove si possono cumulare le due modalità di incentivazione. L’obiettivo del tour “InsiemEnergia” è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici sulle potenzialità di uno strumento innovativo, in grado di abbattere i costi energetici, diffondendo le rinnovabili e quindi avvicinando il Paese agli obiettivi di decarbonizzazione. Una soluzione che, per il suo forte valore “di comunità”, ha raccolto il favore anche di diverse diocesi.

Nel corso dell’evento verrà delineato il nuovo quadro normativo, spiegato tecnicamente il percorso di costituzione di una Cer, affrontato il tema anche nella sua dimensione sociale, evidenziati casi di scuola e buone pratiche esistenti, fornito uno sportello informativo “in loco” a cura del Gse per imprese e pubbliche amministrazioni presenti.

