Giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio: Libera Campania, “ennesima vittima di una violenza insensata che continua a spezzare sogni e vite nel nostro territorio”

Libera Campania esprime “profondo cordoglio” per la morte di Santo Romano, il 19enne ucciso la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio. “Santo, giovane promessa del calcio e portiere del Micri, squadra di Volla in provincia di Napoli, è l’ennesima vittima di una violenza insensata che continua a spezzare sogni e vite nel nostro territorio”, evidenzia Libera Campania, riprendendo poi le recenti parole dell’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia: “Non possiamo più ignorare ciò che sta accadendo intorno a noi”. “Non possiamo restare indifferenti mentre i nostri giovani, spesso senza alternative e opportunità, si trovano coinvolti in contesti di violenza che segnano il loro futuro”, sottolinea Libera Campania.

“È urgente che le istituzioni e la società civile si uniscano per offrire ai giovani percorsi di crescita sani e positivi, promuovendo una cultura di legalità e protezione della vita. La nostra comunità non può continuare a perdere ragazzi promettenti come Santo. La sicurezza e il futuro delle nuove generazioni devono essere una priorità condivisa e irrinunciabile”, conclude Libera Campania.

