Forum missionario: a Torino il prossimo Festival della Missione. “Insieme per camminare. Uscire dai recinti, stare dentro la storia”

(Montesilvano) “Insieme per camminare”, per uscire dai “nostri recinti autoreferenziali e stare dentro la storia”. Sono le tre motivazioni all’origine del Festival della Missione dal titolo “Il volto prossimo”, che si terrà a Torino dal 9 al 12 ottobre 2025. Ne ha parlato oggi Agostino Rigon, direttore generale del Festival, anticipando alcuni elementi dell’evento che vedrà protagonista il mondo missionario. Il festival sarà presentato in una conferenza stampa il prossimo 19 novembre. Si tratta della terza edizione della kermesse nazionale dedicata alla missione, dopo quella di Brescia del 2017 e quella di Milano del 2022. “Camminare insieme non può essere il risultato di una costrizione – ha detto Rigon –; per questo penso sia più corretto dire siamo ‘insieme per camminare’, non come un gregge di pecore, ma come un’umanità che sta dentro la storia con parresia”. Rigon ha parlato di una “nuova consapevolezza missionaria per dire ‘andate e invitate’, non solo ‘venite e vedrete’, perché il mondo non è nostro nemico”. Rigon è intervenuto al Forum missionario di Montesilvano organizzato dalla Fondazione Missio e in corso nella città abruzzese fino a giovedì.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /