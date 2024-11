Cultura: domani convegno su “Sisto V, il Papa che ha rinnovato Roma” a Castel Sant’Angelo

“Sisto V, il Papa che ha rinnovato Roma. Dalla Renovatio Urbis a Roma Caput Mundi, passando per il metroborgo di Montalto delle Marche”: questo il tema di un convegno che si svolgerà domani, 13 novembre, alle 15 a Roma, presso la Sala conferenze di Castel Sant’Angelo su iniziativa delle vicepresidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati e patrocinato, tra gli altri, da ministero della Cultura, Regione Lazio e Regione Marche. Il convegno si tiene nell’ambito della mostra “Papi e Santi marchigiani a Castel Sant’Angelo”. L’appuntamento rappresenta una occasione – spiega una nota – in prossimità del Giubileo 2025 e dei nuovi interventi infrastrutturali avviati, per riscoprire la figura di Felice Peretti e ripercorrere la complessa trasformazione urbanistica della Città Eterna voluta dal Papa marchigiano al tempo del Giubileo del 1600, consolidandola come modello di riferimento per le grandi capitali europee. Oggi, a quasi cinque secoli di distanza, Montalto delle Marche, paese d’infanzia del Pontefice, si pone “in ideale continuità con questa eredità, facendo rivivere la lungimiranza di Sisto V con ‘Metroborgo MontaltoLab – Presidato di civiltà future’, il progetto di rigenerazione urbana di cui il piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno, è capofila per la Regione Marche, per i fondi del Pnrr. Al convegno, moderato da Elisabetta Migliorelli, vice direttore del Tg2, interverranno Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati; Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati; Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio; Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche; mons. Andrea Lonardo, direttore Servizio per la Cultura e l’università per la diocesi di Roma; Monica Acciarri, presidente Commissione Governo del territorio, Ambiente e Paesaggio di Regione Marche, e Franco Cardini, storico e docente universitario.

