Diocesi: Assisi, 50mila euro per sostenere i progetti che saranno scelti tra quelli che risponderanno al bando 2024/2025 del Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis”

(Foto diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

Cinquantamila euro per sostenere progetti nati dal basso in un clima di fraternità. È questa la cifra confermata dalla “Fondazione diocesana di religione – Santuario della Spogliazione” per il nuovo bando del premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per una economia della fraternità” dell’edizione 2024/2025. Grazie a questo sostegno nel maggio scorso è stato premiato un progetto che nasce con l’idea di offrire un lavoro dignitoso ai giovani indigeni, e, allo stesso tempo, nutrire i bambini con cibi più sani, tipici delle culture amazzoniche (frutta e verdura di stagione, polli e uova, che ora arrivano surgelati dopo mesi di lunghi viaggi, utilizzando tanta benzina per barche e camion con il conseguente inquinamento dell’ambiente). Un sostegno di 10mila euro è andato al progetto intitolato “Mihavotras” (“Si salva insieme”), proveniente dal Madagascar (Africa) che, sostenuto dalla Caritas locale, mira ad aiutare le donne vulnerabili tramite la creazione di alcune cooperative che possano offrire loro un lavoro. Negli anni precedenti sono stati sostenuti e realizzati due progetti: uno in Ciad per la formazione di giovani nella panificazione e la realizzazione di forni nelle varie aree depresse del Paese e l’altro nelle Filippine che prevede l’utilizzo di una ninfea infestante per produrre bricchetti ecosostenibili. Il concorso è rivolto a persone, enti, associazioni e società, di qualunque parte del mondo, e specialmente delle regioni più povere che, per far fronte alla mancanza di opportunità e alle scarse possibilità economiche si mettono insieme, in forme cooperative o comunque di collaborazione, intorno a valide idee progettuali in favore dei più svantaggiati per lo sviluppo dei propri territori e delle proprie comunità. Sviluppando i principi etico-valoriali del Premio, i progetti presentati devono rappresentare iniziative che innescano processi economici fraterni “dal basso”. Saranno ammessi anche progetti già avviati (al massimo da cinque anni), come da relativa documentazione richiesta. A parità di giudizio da parte della Commissione valutativa saranno privilegiati quelli più recenti. La domanda di partecipazione, online sul sito web www.francescoassisicarloacutisaward.com, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025. Il riconoscimento, come previsto nello statuto e nel regolamento, è istituito allo scopo di “promuovere un rinnovamento dell’economia all’insegna dell’universale fraternità di tutti gli esseri umani a partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati, nella prospettiva evangelica dell’unica paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i suoi figli”.