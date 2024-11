Lavoro: Acli, il 6 novembre a Roma sarà indicata “una terza via” per il salario minimo

Mercoledì 6 novembre, alle ore 10.30, presso la sede nazionale di Roma, in via Marcora 18, le Acli organizzano l’evento “Una terza via per il salario minimo: un indice del lavoro dignitoso”, in cui sarà presentata una nuova proposta per garantire ai lavoratori non solo una retribuzione equa. Il panel si aprirà con gli interventi di Luisa Corazza, professoressa di Diritto del lavoro all’Università del Molise, Mattia Pirulli, segretario confederale Cisl, e Andrea Garnero, economista del lavoro per l’Ocse. Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale Acli con delega al lavoro, Valerio Martinelli, docente di Diritto del lavoro e consulente Acli, e Gianfranco Zucca, direttore Iref, presenteranno il progetto.

“Non sono solo il sommerso, i part time involontari e il mancato rispetto degli orari e dei contratti a rendere i redditi da lavoro poveri o fortemente vulnerabili – afferma il vicepresidente nazionale Stefano Tassinari – ma una parte del lavoro regolare rischia di non rispettare la nostra Costituzione che chiede che ogni retribuzione sia sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Questo lavoro poco remunerato, per quanto riguardi solo una minoranza, danneggia tutti perché concorre a deprimere il valore dei salari e dei redditi da lavoro di tutti, abbassa il gettito fiscale e previdenziale per sostenere la spesa pubblica, le pensioni future e il welfare e riduce la percezione del contrasto d’interessi tra quanto offre il lavoro nero e quanto offre quello regolare, inducendo erroneamente molte persone, anche moltissimi giovani, a non opporsi al sommerso, ma a preferirlo”. L’evento si può seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli nazionali Nel pomeriggio, alle 14:30, i lavori riprenderanno con la presentazione delle Linee guida per le politiche attive del lavoro nel sistema Acli. Interverranno Erica Mastrociani, presidente Enaip nazionale, Paolo Ricotti, presidente del Patronato Acli, e Simone Romagnoli, coordinatore nazionale Giovani delle Acli. Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio delle Politiche Attive – composto dall’Area Lavoro Acli, Enaip e Patronato Acli – illustrerà le nuove linee guida in tema di politiche attive e inclusione lavorativa. La partecipazione all’evento è aperta, previa iscrizione tramite il form disponibile qui.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /