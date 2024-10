Carcere: Regina Coeli (Roma), firmato oggi il Protocollo di prevenzione e gestione del rischio autolesivo e suicidario

È stato firmato oggi il Protocollo di prevenzione e gestione del rischio autolesivo e suicidario presso la Casa circondariale Regina Coeli, un passo in avanti significativo nella promozione della salute mentale e del benessere dei detenuti nella Regione Lazio. A firmare il protocollo la direttrice della Casa circondariale Regina Coeli Claudia Clementi e il Commissario straordinario della Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, alla presenza del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio Stefano Anastasìa, del Direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 1 Giuseppe Ducci, della direttrice della Uosd Salute Mentale e dipendenze in ambito penale della Asl Roma 1 Adele Di Stefano, del direttore della Uosd Assistenza sanitaria Regina Coeli – Distretto 1 della ASL Roma 1 Luigi Antonio Persico e del Comandante di Polizia penitenziaria Francesco Salemi. Con questo documento, la Regione Lazio e la Asl L Roma 1 intendono rafforzare le misure di intervento, supporto e monitoraggio in ambito carcerario, integrando le competenze del personale sanitario e penitenziario in un intervento di sistema volto a ridurre i rischi legati a fenomeni critici. Tra le azioni previste la valorizzazione degli interventi dei Peer supporter, i colloqui e l’osservazione da parte dei diversi operatori per favorire adeguati processi di adattamento, l’informazione sull’offerta e le attività delle aree sanitarie, educative e di sicurezza e sulle modalità di richiesta di supporto, l’organizzazione di gruppi di accoglienza con psicologi della Asl Roma 1 ed educatori, il monitoraggio dei casi più vulnerabili, la formazione degli operatori per la rilevazione dei rischi e gli interventi di primo soccorso con esercitazioni periodiche.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /