Sovrano Ordine Malta: il Gran Maestro fra’ John Dunlap in visita in Grecia. Oggi l’incontro con la presidente Aikaterini Sakellaropoulou

Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta , Fra’ John Dunlap, è in visita ufficiale in Grecia. Oggi, riferisce un comunicato, è stato ricevuto dalla presidente della Repubblica ellenica Aikaterini Sakellaropoulou. “La visita – si legge nel testo- è stata caratterizzata dalla volontà reciproca di rafforzare i legami e la cooperazione in campo sociale e medico”. Le relazioni diplomatiche tra l’Ordine di Malta e la Grecia sono state istituite ufficialmente nel 2021, tuttavia il rapporto ha profonde radici storiche, che risalgono a quando i Cavalieri di San Giovanni stabilirono la loro roccaforte a Rodi nel 1310.

“Negli ultimi tre anni, le nostre relazioni bilaterali sono cresciute rapidamente e si sono rafforzate. Questa visita e le future attività congiunte daranno un’ulteriore spinta al loro sviluppo”, ha dichiarato il Gran Maestro. “In tutto il mondo, il vostro Ordine si dedica a preservare la dignità umana e a prendersi cura di chi è nel bisogno”, ha osservato a sua volta la presidente Sakellaropoulou ricordando la “preziosa assistenza medica, sociale e umanitaria” ai “nostri concittadini colpiti da conflitti armati e disastri naturali, e soprattutto ai più vulnerabili, come i rifugiati, i socialmente esclusi e i malati”, e, in particolare, il sostegno dell’Ordine al popolo greco durante “la crisi migratoria nel 2015 e durante i devastanti incendi del 2018”. L’Ordine intende sviluppare ulteriormente l’integrazione in Grecia, in particolare attraverso colloqui su un Accordo di cooperazione e un Accordo postale, al fine di facilitare le operazioni umanitarie e l’assistenza medica. L’Ordine di Malta è presente in Grecia con iniziative umanitarie sin da prima dell’avvio di relazioni diplomatiche ufficiali. Tra le iniziative più significative, la missione di ricerca e salvataggio nell’Egeo, la donazione di minibus e il sostegno a una mensa per i poveri gestita da Caritas Grecia. Più recentemente, nel 2023, il Malteser International, insieme ai volontari ateniesi, ha fornito assistenza alle vittime degli incendi sull’isola di Eubea e ha avviato programmi di sensibilizzazione per i senzatetto e i tossicodipendenti di Atene.

Durante il soggiorno, la delegazione dell’Ordine di Malta visiterà il “Palazzo del Gran Maestro”, che da 25 anni ospita una mostra permanente sull’Ordine, recentemente sottoposto ad un’importante ristrutturazione. Nel 2024 la mostra è stata riaperta al pubblico e verrà inaugurata domani alla presenza del Gran Maestro.