Fondazione Terra Santa: Roma, sabato la XVII Giornata dei volontari. Sarà presente fra Patton, testimonianza di sr. Saleh su Gaza

È in programma per sabato 19 ottobre a Roma, presso l’auditorium della Pontificia Università Antonianum, la XVII Giornata dedicata ai volontari delle associazioni impegnate in progetti a favore della Terra Santa. L’appuntamento annuale, con inizio alle 10, è organizzato dalla Fondazione Terra Santa per condividere un momento di riflessione e formazione, oltre che di scambio di informazioni, tra tutte le realtà che in Italia vogliono aiutare la Custodia di Terra Santa nella sua missione, non solo in Israele e Palestina, ma anche nei Paesi vicini, come la Siria e il Libano, dove i francescani sono presenti da secoli accanto ai cristiani della regione.

Proprio ai cristiani e al loro futuro, nel contesto delle guerre che sconvolgono il Medio Oriente, sono dedicati gli interventi dell’incontro di quest’anno, che vedrà la partecipazione del Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, giunto da Gerusalemme. Questo appuntamento – si legge in un comunicato della Fondazione Terra Santa – coincide con un momento di grande significato per la Custodia e la sua secolare azione missionaria: domenica 20 ottobre, nella celebrazione in piazza San Pietro, Papa Francesco proclamerà santi i martiri di Damasco, otto frati minori della Custodia e tre fratelli laici maroniti, uccisi nel 1860 nella città siriana in un tempo di violenze anticristiane. “La loro storia ha un valore esemplare e paradigmatico anche per noi oggi”, ha scritto il Custode in occasione della canonizzazione.

La giornata di sabato si aprirà con una riflessione proposta da fra Matteo Brena, commissario di Terra Santa della Toscana, su “La sofferenza dei cristiani alla luce della spiritualità francescana”. Il giornalista Riccardo Cristiano, già cronista della Rai in Medio Oriente e studioso delle dinamiche religiose nella regione, offrirà poi “Un quadro storico e problematiche attuali dei cristiani in Siria, Libano, Giordania, Israele/Palestina“. Nel pomeriggio Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione e autrice di “Gli irriducibili della pace. Storie di chi non si arrende alla guerra in Israele e Palestina” porterà le testimonianze raccolte nel suo recente libro. Tra queste, c’è quella di suor Nabila Saleh, religiosa egiziana delle Suore del Rosario, responsabile della scuola cattolica nella città di Gaza, che ha vissuto con i cristiani della Striscia tutte le sofferenze provocate dai bombardamenti e le durissime condizioni di sopravvivenza. E suor Saleh, che ha potuto uscire da Gaza in aprile, dialogherà in collegamento dalla Giordania con Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta.

Dedicato a “I martiri di Damasco e ai cristiani di oggi in Terra Santa” sarà l’intervento conclusivo di fra Francesco Patton, che darà un aggiornamento sulla situazione delle comunità in Terra Santa nel contesto del conflitto in corso tra Israele, Hamas e Hezbollah. Il Custode di Terra Santa presiederà poi la celebrazione eucaristica alle 17.30 nella vicina sede della Delegazione di Terra Santa (via Boiardo 16).

