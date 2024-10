Giornata missionaria mondiale: Imola, domani sera la veglia diocesana missionaria con le testimonianze di gruppi di giovani

Dal 1926, nel penultimo fine settimana di ottobre, si celebra in tutte le comunità cattoliche del mondo la Giornata missionaria mondiale. Non fa eccezione la diocesi di Imola, che celebra questa ricorrenza domani, sabato 19 ottobre, alle 20.45, con la tradizionale veglia diocesana nella cattedrale di San Cassiano, che quest’anno sarà accompagnata dalle testimonianze di gruppi di giovani.

“Il tema indicato per quest’anno da Papa Francesco nel suo messaggio risulta molto interessante e suggestivo: ‘Andate e invitate al banchetto tutti’. È esplicito il riferimento alla parabola evangelica del banchetto nuziale (Matteo 22, 1-14), nella quale il re, che ha organizzato il banchetto nuziale per suo figlio, dopo che gli invitati hanno rifiutato di parteciparvi, dice ai suoi servi di andare ai crocicchi delle strade per chiamare, senza alcuna distinzione o esclusione, tutti quelli che troveranno”, si legge sul sito della diocesi di Imola.

“Il Pontefice evidenzia i significati e le parole chiave della parabola, sottolineando l’importanza della solidarietà come principio guida per promuovere il bene comune, superando le diseguaglianze sociali, economiche e politiche che caratterizzano il mondo di oggi, e la necessità di una responsabilità collettiva che favorisca l’incontro con tutte le genti e, più in generale, con i fratelli tutti”, conclude la diocesi.

