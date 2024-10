Spiritualità: santuario di San Gabriele, il 13 ottobre raduno delle confraternite. Dal 14 al 18 ottobre pellegrinaggio dell’urna

(Foto santuario San Gabriele)

È in programma per domenica 13 ottobre nel santuario di San Gabriele (Te), il ventiquattresimo raduno interregionale delle confraternite che vedrà la partecipazione di circa 40 confraternite del centro Italia, in particolare da Abruzzo, Molise, Marche, Lazio. Il programma prevede alle ore 9,30 la preghiera nella cripta del santo, seguita da una processione lungo il viale del santuario e, alle ore 11, la messa presieduta dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito de L’Aquila. Nella mattinata della stessa giornata il santuario accoglierà anche la visita dei partecipanti al 48° Capitolo generale dei passionisti, in svolgimento a Roma fino al 26 ottobre, che vede la partecipazione di passionisti provenienti da nazioni dei cinque continenti dove svolgono attività apostoliche. Dal 14 al 18 ottobre è previsto inoltre il pellegrinaggio a Gissi e Furci, paesi in provincia di Chieti, dell’urna contenente le spoglie di San Gabriele dell’Addolorata. L’urna arriverà a Gissi lunedì 14 ottobre alle ore 17 e sarà accolta dai fedeli e da mons. Emidio Cipollone, vescovo di Lanciano-Ortona. Il 16 ottobre alle ore 20, l’urna sarà trasferita nel vicino paese di Furci dove sarà accolta dalla popolazione e da autorità civili e religiose. Durante le due tappe sono previste varie celebrazioni e veglie di preghiera per bambini, ragazzi, giovani, famiglie, malati. L’urna ripartirà venerdì 18 ottobre alle ore 20 per far ritorno al suo santuario.