Diocesi: Foggia, al via la scuola politica e di cittadinanza attiva

L’Associazione Cercasi un fine Aps e la Parrocchia San Ciro di Foggia, in collaborazione con il CSV Foggia e la locale sezione del CAI (Club Alpino Italiano), promuovono un ciclo di otto incontri dedicati alla formazione politica e alla cittadinanza attiva, intitolato “…di sana e robusta Costituzione”. Gli appuntamenti si terranno presso la parrocchia San Ciro di Foggia, in via Luigi Settembrini 21, dalle ore 16.30 alle 19.30, a partire da ottobre 2024 e fino a maggio 2025.

Il percorso formativo è aperto a tutti coloro che desiderino approfondire i principi fondamentali della Costituzione Italiana, riflettendo sul loro significato e applicazione nella società contemporanea. Durante gli incontri, esperti e professionisti di vari settori offriranno prospettive diverse sui temi costituzionali più rilevanti. Il ciclo di incontri si aprirà il 19 ottobre 2024 con una lezione di Saverio Di Liso, dirigente scolastico e docente di filosofia, che affronterà il tema “La Costituzione: di cosa parliamo?”, con l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla struttura e ai valori della Carta Costituzionale. Seguirà, il 9 novembre, l’intervento della magistrata Angela Arbore, che parlerà del lavoro come fondamento della Repubblica. Il 14 dicembre, Matteo Losapio, blogger e scrittore, tratterà i principi cardine della dignità, libertà ed uguaglianza della persona.

Nel nuovo anno, il 18 gennaio 2025, Pasqua Demetrio, presidente del Centro Studi Erasmo, si concentrerà sulla cooperazione e sulla solidarietà, evidenziando le sfide poste dal contesto attuale. Il 15 febbraio, il magistrato Giuseppe Mastropasqua esaminerà il rapporto tra la pena e il percorso di rieducazione della persona. Il 15 marzo Nicola Colaianni, magistrato e giurista, affronterà il tema dell’autonomia differenziata, chiedendosi se possa portare a un’Italia a due velocità.

L’incontro del 12 aprile sarà invece un’esperienza sul campo: i partecipanti si sposteranno all’Oasi della Laguna del Re, a Manfredonia, per esplorare il tema della tutela ambientale e delle nuove generazioni, guidati dal sociologo Roberto Lavanna e coadiuvati dal Centro Studi Naturalistici. La scuola politica e di cittadinanza attiva si concluderà il 30 maggio 2025 con un intervento di don Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica, che curerà una riflessione aperta al pubblico sul tema “Una Costituzione robusta in una democrazia malata”.

