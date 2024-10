Diocesi: Caritas Lucca si prepara a festeggiare 50 anni di storia con una serie di iniziative sul tema “Proprio ora germoglia”

Si prepara a festeggiare 50 anni di vita la Caritas diocesana di Lucca con una serie di proposte che animeranno il periodo che va da ottobre a gennaio. “Proprio ora germoglia” è il versetto biblico con cui intende questo passaggio del mezzo secolo di vita facendo riferimento, “più che a un traguardo, a un punto di partenza verso qualcosa di nuovo che può ancora e ulteriormente crescere, svilupparsi, portare frutto”, spiega una nota. Il calendario delle iniziative si intreccia con quello della Giornata mondiale dei poveri, che nel 2024 giunge alla sua ottava edizione, e quello dell’Avvento di fraternità, ma non si esaurisce con questi due programmi più specifici. La rassegna “Proprio ora germoglia” si apre già nella giornata di domani con la presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 della Cooperativa agricola sociale Calafata, nata più di 10 anni fa proprio da Caritas. L’appuntamento è presso il Salone dell’arcivescovado e ha per titolo “Oltre i numeri: nuove metodologie per una sostenibilità trasparente”. Venerdì 18 ottobre alle ore 18.30, sempre presso il Salone dell’Arcivescovado, si terrà invece un incontro dal titolo “Missione e società, l’esperienza della Chiesa di Lucca”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro missionario diocesano, prevede il racconto di esperienze e testimonianze a 50 anni dall’invio dei missionari “Fidei Donum” nelle diocesi di Rio Branco e Byumba. Tanti altri gli eventi di punta su cui Caritas poi sta lavorando. Lunedì 11 novembre alle ore 17.00 si terrà “Allora comincia”, un incontro con tutti i principali ex direttori e testimoni per raccontare la storia della Caritas diocesana, alla presenza del vescovo, mons. Paolo Giulietti, del direttore di Caritas Italiana don Marco Pagniello e del direttore di Caritas Toscana don Emanuele Morelli. Domenica 17 novembre presso la Cattedrale di San Martino avrà luogo “La preghiera del povero sale fino a Dio”, un incontro di approfondimento a cura del teologo e saggista Paolo Curtaz sul versetto scelto da Papa Francesco in occasione dell’ottava Giornata mondiale dei poveri. Sabato 30 novembre alle ore 10.30 sarà la volta di “Nanina e la sostenibilità sociale”, l’appuntamento con l’altra esperienza di cooperativismo nata da Caritas. L’incontro si terrà presso il capannone in Via Stipeti 33, Coselli, Capannori, e tratterà il tema delle “5 P dell’agenda 2030 per Nanina Società Cooperativa Sociale e di Comunità”. Mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro del Giglio andrà in scena “Crêuza de mä”, il concerto di Mauro Pagani a 40 anni dalla pubblicazione dell’omonimo album di Fabrizio De André scritto a quattro mani proprio insieme a Pagani. Un concerto che “vuole essere una sorta di regalo di Caritas alla città e alla diocesi tutta”. Il programma si chiude con “Chi ben comincia”, un appuntamento dedicato ai volontari, che si terrà venerdì 31 gennaio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /