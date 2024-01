Giornali Fisc: Pisa, domani ai “Thè di Toscana Oggi” si parlerà degli 850 anni della Torre

L’850° anniversario della posa della prima pietra della Torre di Pisa sarà al centro del “Thè di Toscana Oggi” in programma domani, mercoledì 10 gennaio, alle 17, presso l’auditorium del pensionato universitario “Giuseppe Toniolo”. Uno dei simboli del nostro Paese nel mondo, proposto come una delle sette meraviglie dei tempi moderni, il campanile del duomo di Pisa deve la sua “fama” alla pendenza, dovuta ad un cedimento sottostante, verificatosi già nelle prime fasi della costruzione.

Ospite dell’incontro di domani sarà Gabriella Garzella, per molti anni docente di Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali dell’Università di Pisa e attualmente presidente della Società storica pisana. “La professoressa Garzella – viene spiegato in una nota pubblicata sul sito web della diocesi – conosce molto bene la storia dei monumenti pisani. E in particolare la storia dei monumenti di piazza del Duomo, essendo stata dagli inizi del Duemila nella deputazione dell’Opera del Duomo, l’ente che si occupa del mantenimento, della conservazione, della valorizzazione e della gestione di tutto il complesso monumentale di piazza Duomo”. Garzella sarà presentata dagli studenti dell’Istituto arcivescovile Santa Caterina, Francesco Soldi e Sofia Secchi, e intervistata da Andrea Bernardini e Carina Cherubini.

L’accoglienza dei “teisti” sarà curata dagli studenti dell’Istituto alberghiero Matteotti. I thè saranno forniti da “Le vie del Thè” di Firenze, dolci e pasticcini dai volontari dell’Unitalsi di Pisa.

