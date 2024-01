Natale: Coldiretti, “prodotti italiani sulle tavole mondiali, durante le feste record da 5,6 miliardi”

Il record storico dell’export Made in Italy raggiunge i 5,6 miliardi durante le festività di Natale e Capodanno 2024, con un aumento del 6% rispetto all’anno passato. Secondo i dati dell’Istat, i prodotti sono lo spumante, 3% in più, prosecco, +4%, i panettoni, +8%, e il caviale. Non mancano nell’elenco dell’Istat prodotti come paste farcite tradizionali (+6%) e salumi e formaggi (per entrambi aumenta la richiesta del 14%). A macchiare questo record sono i dati delle imitazioni agroalimentari italiane in tutto il mondo: il “sounding italian” (così è chiamato questo fenomeno) crea un business da 120 miliardi di euro. Secondo la Coldiretti, per ogni prodotto italiano ci sarebbero due imitazioni. Nell’elenco dei prodotti italiani più copiati si trovano diverse varietà di formaggi (dal Parmigiano reggiano al Pecorino romano), salumi (come il Parma) e vini (dal Chianti a prosecco). “Il contributo della produzione agroalimentare Made in Italy alle esportazioni e alla crescita del Paese potrebbe essere nettamente superiore se dagli accordi venisse un chiaro stop alla contraffazione alimentare internazionale” ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che “a far esplodere il falso è stata paradossalmente la ‘fame’ di Italia all’estero”.

