Gioco d’azzardo: Caritas Roma, il 22 gennaio al Teatro Ambra Jovinelli in scena il musical “La macchina dei sogni”. Il ricavato in solidarietà

Lunedì 22 gennaio (ore 20.00) al Teatro Ambra Jovinelli di Roma i giovani attori del Gruppo Teatrale “I SognAttori” portano in scena “La macchina dei sogni”, un musical inedito e attuale scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla dedicato alla difficile e delicata tematica del gioco d’azzardo. Una serata unica di beneficenza per sostenere il progetto “Conoscere per non azzardare”, promosso dalla Caritas diocesana di Roma, che durante l’anno organizza incontri di prevenzione, sensibilizzazione e animazione territoriale per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, ed è realizzata in collaborazione con le Caritas diocesane del Lazio, la Fondazione Salus Populi Romani e la rete “Mettiamoci in gioco” Lazio. La vicenda è ambientata in un mondo immaginario e coloratissimo, quasi perfetto e (solo apparentemente) distante dalla nostra realtà. Un giorno nella città di Lullotopia, gli abitanti ricevono un misterioso dono: una “Sparaplinni”, una macchina che promette di realizzare i sogni in cambio di poche monete. Gli abitanti, all’improvviso e senza rendersene conto, si trovano imbrigliati in una rete grigia da cui è difficile uscire. Sarà arduo rompere i vincoli delle catene che legano i personaggi alla macchina, ma grazie all’intelligenza e alla furbizia di un manipolo di eccentrici personaggi, il paese riuscirà a riacquistare la propria identità e il proprio colore. Attraverso colori, metafore e un linguaggio che mischia realtà e fantasia, lo spettacolo riesce a restituire e a raccontare tutti gli attori che, nel mondo reale, si muovono attorno al gioco d’azzardo: lo Stato, gli imprenditori senza scrupoli, gli approfittatori, le associazioni che cercano di ri-svegliare le coscienze e le persone che, purtroppo affidano la propria vita alla fortuna e al gioco, a quell’illusione perfetta che rende schiavi e mette a rischio intere esistenze incapaci di resistere agli impulsi. “La macchina dei sogni” è uno spettacolo adatto a tutti, in cui si riflette e si ride, che parla di vita e di dipendenza, ma anche di comunità e di speranza. È possibile prenotare i biglietti dello spettacolo compilando il form a questo indirizzo: tinyurl.com/la-macchina-dei-sogni I partecipanti sono invitati a versare un’offerta preferibilmente non inferiore a 10 euro. Per info e prenotazioni: 06 88815120 – donazioni@caritasroma.it

