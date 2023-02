Papa in R.D. Congo e Sud Sudan: conferenza stampa aereo, “morte di Benedetto XVI strumentalizzata da gente che vuole portare acqua al proprio mulino”

“Ho potuto parlare di tutto con Papa Benedetto. Lui sempre era al mio fianco, appoggiando e se aveva qualche difficoltà, me la diceva e parlavamo. Non c’erano problemi”. “Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare acqua al proprio mulino”, ha affermato Francesco, secondo quanto riferisce Vatican news: “E quelli che strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, direi che è gente non etica, è gente di partito non di Chiesa… si vede in ogni parte, la tendenza a fare di posizioni teologiche dei partiti. Queste cose cadranno da sole, o se non cadranno andranno avanti come tante volte è accaduto nella storia della Chiesa. Ho voluto dire chiaramente chi era papa Benedetto, non era un amareggiato”.