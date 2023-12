Istituto Marvelli: Rimini, corso di formazione in dialogo interreligioso. Iscrizioni aperte fino al 31 dicembre

Anche il Custode di Terra Santa fra Francesco Patton sarà tra i docenti del Corso di alta formazione in Dialogo interreligioso e relazioni internazionali, promosso dall’Istituto interdiocesano di Scienze religiose “A. Marvelli” insieme all’Università degli Studi di San Marino (tramite la Scuola superiore di studi storici). Tra gli altri docenti figurano Franco Cardini, Elena Cecchi, Brunetto Salvarani, Piero Stefani, Natalino Valentini, Lubomir Zak, Kurt Appel, Adriano Roccucci. “Molteplici punti di vista – spiegano dall’Istituto superiore di scienze religiose di Rimini – per favorire uno sviluppo innovativo e concreto di reti di solidarietà, di promozione della pace e della non-violenza, della convivenza interreligiosa e interculturale, con una particolare attenzione all’Area balcanica e all’Area mediterranea”. “Un’opportunità arricchente e spendibile anche sul piano professionale: il mondo della scuola, della cultura, della sanità, della pubblica amministrazione e della politica richiedono oggi figure professionali sempre più formate anche sul piano del dialogo interculturale e interreligioso”. Il percorso ha durata annuale per complessivi 60 crediti universitari, equivalenti a un Master universitario di I livello. Le lezioni possono essere fruite completamente online. È possibile iscriversi al corso entro il 31 dicembre. Per accedere è necessaria una laurea triennale in materie umanistiche. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’Istituto “A. Marvelli”. www.issrmarvelli.it o possono essere richiesti via e-mail a: segreteriacaf@issrmarvelli.it.

