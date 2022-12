Papa Francesco: Angelus, “preghiamo per la martoriata Ucraina”. “Il disarmo è possibile, ma Dio vuole la nostra buona volontà”

“Oggi pomeriggio mi recherò a Santa Maria Maggiore a pregare la Salus Populi Romani e subito a piazza di Spagna per compiere il tradizionale atto di omaggio preghiera ai piedi del monumento all’Immacolata”. Lo ha detto il Papa ai fedeli presenti oggi in piazza San Pietro per l’Angelus. “Vi chiedo di unirmi spiritualmente a me in questo gesto, che esprime la devozione filiale alla nostra Madre – l’appello di Francesco – alla cui intercessione affidiamo il desiderio universale di pace, in particolare per la martoriata Ucraina, che soffre tanto”. “Penso alle parole dell’Angelo alla Vergine”, ha proseguito il Papa: “nulla è impossibile a Dio”. “Con l’aiuto di Dio, il disarmo è possibile – ha concluso il Papa – ma Dio vuole la nostra buona volontà. Ci aiuti la Madonna a convertirci ai disegni di Dio. Buona festa, buon cammino di Avvento”.