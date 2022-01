Papa Francesco: messa Epifania, “camminare insieme in ascolto, uscire oltre, andare avanti”

“I magi sfidano Erode”. Lo ha ricordato il Papa, nell’omelia della messa per l’Epifania, presieduta nella basilica di San Pietro: “Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, profetica, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità”. I magi, infine, ritornano “per un’altra strada”, cioè “ci provocano a percorrere strade nuove”. “È la creatività dello Spirito, che fa sempre cose nuove”, ha commentato il Papa: “In questo momento, è anche uno dei compiti del Sinodo: camminare insieme in ascolto, perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove, strade per portare il Vangelo al cuore di chi è indifferente, lontano, di chi ha perduto la speranza ma cerca quello che i magi trovarono, una gioia grandissima. Uscire oltre, andare avanti”.