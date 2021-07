Giornata mondiale nonni e anziani: mons. Fisichella, “voi vi aspettavate il Papa, vi saluterà alla fine celebrando l’Angelus”

“Voi vi aspettavate il Santo Padre. Il Papa vi saluterà alla fine celebrando l’Angelus”. Così mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, ha iniziato la messa per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, presieduta nella basilica di San Pietro in rappresentanza di Papa Francesco. “Sapete che questi per lui sono giorni convalescenza – ha proseguito Fisichella – e noi desideriamo che non si affatichi ulteriormente e che possa trascorrere questi ultimi giorni in riposo per riprendere pienamente le forze e il suo ministero pastorale”. Oggi nella basilica di San Pietro sono presenti circa duemila persone, soprattutto nonni con i loro nipoti, con le dovute misure di distanziamento previste dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Mons. Fisichella leggerà l’omelia preparata dal Papa per la Giornata, da lui fortemente voluta come iniziativa diffusa, cioè celebrata a Roma e nelle altre diocesi del mondo. Ad organizzarla, su mandato del Santo Padre, è il Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita.