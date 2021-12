Naufragi nel Mar Egeo: almeno 27 persone sono annegate durante la notte di Natale

(Foto ANSA/SIR)

Ancora morti in mare. Anche a Natale si aggiorna e aumenta il numero dei morti dei migranti che tentano via mare di raggiungere l’Europa. Almeno 27 persone sono morte annegate nel Mar Egeo in due distinti naufragi. Il primo al largo di Antikythera, il secondo qualche ora dopo presso l’isola greca di Paros. Il bilancio è pesantissimo: 11 i corpi recuperati in mare dopo il primo rovesciamento. Ritrovate sulle spiagge dell’isola di Antikythera 90 le persone. Tra loro 27 bambini e 11 donne. L’atra tragedia è avvenuta a Paros dove sono state tratte in salvo 63 persone e allo stesso tempo individuati i corpi di 16 persone, tra cui tre donne e un neonato. Secondo la guardia costiera ellenica l’imbarcazione, proveniente dalla Turchia e con a bordo circa 80 tra uomini donne e bambini, era diretta in Italia. Da ricordare infine che nella notte tra martedì e mercoledì un’altra barca, che si pensa trasportasse fino a 50 migranti, è affondata al largo dell’isola di Folegandros. Decine e dispersi.