Terremoto Centro Italia: domani il premier Conte sarà ad Amatrice per il quarto anniversario del sisma

“Domani lunedì 24 agosto, alle ore 11, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ad Amatrice per partecipare alla celebrazione commemorativa del quarto anniversario del sisma del Centro Italia”. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le celebrazioni si svolgeranno durante notte del 24 agosto e culmineranno con la Messa celebrata dal vescovo di Rieti mons. Domenico Pompili trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 11. A causa delle misure di prevenzione contro il Covid-19 e, come da indicazioni della Questura, a differenza degli anni passati, non sarà possibile effettuare la Fiaccolata lungo le vie di Amatrice. Le celebrazioni si terranno nel campo di Calcio “Paride Tilesi”. La Veglia di Preghiera comincerà alle 2:30 per culminare alle 3:36 con la lettura dei nomi delle vittime. Al termine della celebrazione verranno consegnati ai partecipanti dei lumini da accendere privatamente. L’accesso all’area del Monumento alle Vittime del Terremoto, all’interno del parco Don Minozzi, sarà libero, ma regolamentato per evitare affollamenti. Come negli scorsi anni, il ciclo delle celebrazioni avrà il suo inizio nel comune di Accumoli, con una veglia a Grisciano alle 21.15 di questa sera. Alla messa di domani alle 11 ad Amatrice farà seguito quella vespertina tra le Sae di Accumoli, alle 18.