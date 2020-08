Meeting Rimini: card. Bassetti (Cei), “la morte di Gioele ha fatto rabbrividire gli astri del cielo”

(Rimini) Commosso ricordo del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, del piccolo Gioele Mondello, il figlio di Viviana Parisi la dj trovata morta qualche giorno fa. “Oggi vorrei ricordare un bambino morto in Sicilia, Gioele. Non sappiamo in che modo sia avvenuta la sua morte straziante. La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri del cielo, ma il sublime che in questi giorni il Meeting ha messo a tema, era con lui e lo accarezzava”. Con queste parole il card. Bassetti ha concluso il suo intervento al Meeting di Rimini. In precedenza aveva sottolineato che “il nostro tempo ha bisogno più che mai di persone capaci di stupirsi, di ritrovare quella capacità di meraviglia di fronte alla realtà che è tipica dei profeti e dei bambini. I profeti – ha detto – si lasciano meravigliare e sono capaci di scorgere la presenza di Dio nel mondo e nel tempo in cui vivono, e comprenderne così fino in fondo il senso”. Ecco perché, ha aggiunto il cardinale riprendendo la sua omelia nella Messa ai volontari del Meeting di poco prima, “oggi più che mai è richiesta ai cristiani la forza di scrutare i segni dei tempi e di dire parole profetiche con le labbra e, contemporaneamente, con la testimonianza di vita. Dai bambini possiamo imparare una posizione umana capace di stupirsi, di guardare le cose senza i filtri del pregiudizio, delle ideologie e dei falsi miti che dominano l’esistenza degli adulti. Per questo Gesù invita a ritornare come bambini”.