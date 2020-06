Tv2000: stasera in seconda serata “Il mare dei miracoli”

Stasera in seconda serata e in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo andrà in onda su Tv2000 “Il mare dei miracoli”, un documentario sui luoghi delle predicazioni di San Pietro. “Il mare dei miracoli – si legge nella presentazione – è il mare di Galilea, il luogo dove Gesù ha preso dimora per iniziare la sua missione, il luogo dove ha compiuto quasi tutte le sue guarigioni prodigiose. Perché proprio lì e come si distingue Gesù tra i tanti medici guaritori che percorrevano l’antica via maris? Lo racconta padre Frederic Manns, biblista francescano, in viaggio che da Cafarnao, la città di Gesù, passa per Tabgha, Naim, il villaggio della resurrezione della vedova e si conclude a Jaffa, nell’antico porto romano che oggi si affaccia sui grattacieli di Tel Aviv. Qui San Pietro ha compiuto i suoi miracoli prima di imbarcarsi per Roma. Ad ogni tappa “biblica” segue una storia che ne racconta l’esperienza di chi oggi vive in Terrasanta”. A Tabgha, invece, “ai piedi delle sette sorgenti, termali, le stesse dei tempi di Gesù, suor Emanuela Verdecchia, direttore dell’ospedale italiano di Haifa racconta la storia della sua lunga missione tra i malati e i tempi di pandemia; a Burqin, villaggio del miracolo dei dieci lebbrosi, nei Territori palestinesi, l’incontro con l’ultima famiglia cattolica rimasta nel paese ora tutto musulmano; a Betlemme, una coppia che ha perso una figlia nel conflitto racconta come hanno fatto a perdonare i nemici e diventare protagonisti del dialogo tra israeliani e palestinesi”. Il documentario è a cura della corrispondente da Gerusalemme del Tg2000 Alessandra Buzzetti.