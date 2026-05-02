Nelle serre del ragusano un laboratorio di scrittura narrativa dà voce alle braccianti romene

Nelle serre per la produzione di ortaggi della "fascia trasformata" a Marina di Acate, segnata da sfruttamento e marginalità, un laboratorio di scrittura narrativa ha offerto alle donne romene uno spazio di espressione e consapevolezza. Le loro testimonianze, raccolte nel libro “Liberi dall’invisibilità”, promosso dalla Caritas diocesana di Ragusa, trasformano esperienze di abuso e fatica in narrazione pubblica, diventando strumento di riscatto e sensibilizzazione.

(Foto Caiffa/SIR)

“Io e mio marito Ionel lavoriamo entrambi nelle stesse serre. Ci alziamo presto, alle cinque del mattino, e prendiamo l’autobus per raggiungere il lavoro. Ci occupiamo di pomodori, peperoni, melanzane, dipende dalla stagione. È un lavoro pesante, schiena piegata tutto il giorno, con il caldo soffocante delle serre”. Sono le parole di Magda, 20 anni, nata in un villaggio della Moldavia, in Romania. Nata e cresciuta in campagna, tra lavoro domestico e cura dei fratelli, oggi vive in Sicilia con il marito e due figli, nella cosiddetta “fascia trasformata” a Marina di Acate, in provincia di Ragusa. Un territorio trasformato – appunto – da chilometri e chilometri di serre per la produzione intensiva di ortaggi, frutta e verdure, dove gran parte dei lavoratori vengono sfruttati per pochi euro al giorno, esposti ad ogni forma di abuso. Intere famiglie vivono in questa terra di nessuno in condizioni di povertà e degrado. Pochi sono quelli con contratti regolari e condizioni di vita dignitosa, anche se negli anni l’azione di advocacy e denuncia delle associazioni e dei sindacati ha contribuito ad una maggiore consapevolezza dei datori di lavoro e alla conoscenza della situazione a livello nazionale. Ad occuparsi di loro da anni è la Caritas diocesana di Ragusa, insieme a Save the children e l’Associazione I Tetti colorati, con scuole e centri di animazione per i bambini, presidi sociali e sanitari e per i diritti, distribuzione di indumenti e generi di prima necessità. All’interno del progetto “Liberi dall’invisibilità” è stato organizzato un laboratorio di scrittura narrativa in lingua romena, coordinato da Ciprian Apetrei, professione di filosofia e lingua romena, scrittore e giornalista.

I lavoratori romeni sono una comunità storicamente molto presente, insieme ai tunisini, nella “fascia trasformata”. “Ho perso il conto delle persone di nazionalità romena incontrate in questi undici anni di lavoro, prima con il progetto Presidio di Caritas italiana, poi con gli altri progetti. Ultimamente stanno arrivando anche molti lavoratori bangladesi”, spiega al Sir Vincenzo La Monica, della Caritas diocesana di Ragusa: “In questi anni abbiamo avuto molte soddisfazioni, soprattutto dai bambini e giovani che abbiamo seguito. Molti hanno studiato, alcuni vanno addirittura all’università”.

L’obiettivo del laboratorio di scrittura creativa in lingua romena è stato quello di “dare voce a chi non sa di poter parlare”, rendendo pubblica le loro storie di migrazione. Ora sono raccolte in un libro intitolato “Liberi dall’invisibilità” (Le fate editore), nato grazie al sostegno della Caritas e diocesi di Ragusa. Sono state soprattutto le donne romene a raccontarsi, guidate da Ciprian Apetrei, che ha intrecciato le testimonianze con una narrazione di fantasia probabilmente ispirata ad una sua esperienza reale: un intellettuale romeno trascorre le sue vacanze nella meravigliosa Sicilia e si accorge invece dei suoi connazionali sfruttati. Decide di organizzare il laboratorio insieme ad un amico giornalista, pubblica il libro con le storie e ottiene un grande successo a livello nazionale. Il primo esercizio è stato quello di immaginare la storia di una pietra, la stessa raffigurata nella copertina del libro. Il secondo è stato una pagina bianca: da lì sono nate domande e, con un sospiro liberatorio, le risposte delle partecipanti al laboratorio. “La somma di queste esperienze, dei racconti sul lavoro nero, sull’isolamento, sugli abusi, sui successi, sull’integrazione e sugli angeli volontari italiani che l’hanno resa possibile, è questo volume – scrive Apetrei nell’introduzione -.

Gli invisibili hanno trovato una voce”.

Come la storia di Maria, “con molti figli rimasti in Romania”, da più di cinque anni nelle serre, tra pomodori e peperoni spruzzati in continuazione con prodotto fitoterapici malsani per aumentarne la produttività, in modo da avere più raccolti l’anno. Tutti questi ortaggi finiscono poi nel grande mercato ortofrutticolo di Vittoria e poi nei supermercati italiani, con la denominazione “Sicilia”. Maria racconta l’arrivo in Italia con un connazionale: “Ci disse che ci avrebbe aiutato a trovare un lavoro. Ci prese i passaporti per ‘farci i documenti’ ma da allora non li abbiamo più visti. E i soldi…ci dava quanto voleva lui.

Lavoravamo tutto il giorno, dall’alba al tramonto, e ricevevamo solo quel tanto che bastava per comprare un po’ di cibo.

Uscivamo dalla fattoria solo per andare al negozio, a prendere pane e qualche patata, ma sempre in fretta, per non parlare con nessuno”.

Qui il racconto si riempie di dettagli che sfiorano la disumanità. “Vivevamo ammassati, in tanti, in una stanzetta. L’odore era sgradevole, d’inverno faceva freddo e d’estate si moriva di caldo. A volte non c’era abbastanza acqua. Ci lavavamo a turno, in un secchio, e i nostri vestiti erano sempre sporchi di terra e di sudore. (…)

Ci trattavano come schiavi, con parole dure e, a volte, anche con schiaffi, se non ci muovevamo abbastanza in fretta”.

L’incontro con Caritas Ragusa. La fortuna di Maria, come delle altre donne che hanno reso visibile la loro storia grazie al laboratorio di scrittura creativa, è stata quella di incontrare gli operatori di Caritas Ragusa e delle altre organizzazioni: “Adesso va meglio. Siamo arrivati al centro di Marina di Acate e lì ci hanno dato da mangiare, vestiti, e soprattutto ci hanno fatto sentire che non siamo soli. (…) Qui ho cominciato ad imparare un po’ d’italiano, abbiamo iniziato a sistemare i documenti, e i miei figli non piangono più per la fame.

Qui, per la prima volta dopo tanti anni, ho sentito che qualcuno ci vede davvero, che siamo esseri umani, non solo braccia da sfruttare”.