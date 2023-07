Cammino sinodale in Molise. Campobasso-Bojano: “Ragazzi e giovani vogliono sentirsi accolti come sono, senza essere giudicati”

L’esperienza del cammino sinodale nella diocesi di Campobasso-Bojano, apre le porte a nuove esperienze sperimentali che diventeranno un progetto di approfondimento con ragazzi e giovani attraverso un ambiente specifico che prenderà il nome di “ministero dell’accoglienza”. “Sogniamo insieme a Papa Francesco, la sua visione della Chiesa del terzo millennio è una cosa bella”

foto SIR/Marco Calvarese