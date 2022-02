“Caro Francesco… I bambini scrivono al Papa” è il titolo dell’album che in ben 368 pagine raccoglie i disegni, le lettere, i pensieri e le preghiere che gli alunni delle scuole primarie cattoliche e le classi di catechismo della provincia di Firenze desiderano far arrivare al Santo Padre. L’iniziativa, lanciata da Toscana Oggi in collaborazione con Fism, Ufficio scuola, Ufficio catechistico, Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Firenze e Radio Toscana, nasce per dare un caloroso benvenuto al Papa che ritorna nel capoluogo toscano, rendendo contemporaneamente protagonisti proprio i più piccoli, pronti ad accogliere Francesco con i loro abbracci e sorrisi

(Foto Vatican Media/SIR) “Caro Francesco… I bambini scrivono al Papa” è il titolo dell’album che in ben 368 pagine raccoglie i disegni, le lettere, i pensieri e le preghiere che gli alunni delle scuole primarie cattoliche e le classi di catechismo della provincia di Firenze desiderano far arrivare al Santo Padre.

L’iniziativa, lanciata da Toscana Oggi in collaborazione con Fism, Ufficio scuola, Ufficio catechistico, Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Firenze e Radio Toscana, nasce per dare un caloroso benvenuto al Papa che ritorna nel capoluogo toscano, rendendo contemporaneamente protagonisti proprio i più piccoli, pronti ad accogliere Francesco con i loro abbracci e sorrisi. “Quando abbiamo pensato questo progetto – dice Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi – lo abbiamo fatto con l’obiettivo di coinvolgere proprio i più piccoli, su temi che li riguarderanno da vicino tra qualche anno, nel loro futuro, ma che in realtà noi pensiamo siano già il presente”. Dunque, sono tre gli argomenti su cui è stato chiesto ai bambini, con l’aiuto dei loro insegnanti di religione e dei catechisti, di concentrarsi: il clima, l’ambiente e la pace. Proprio di questo, infatti, si parlerà durante il Convegno “Mediterraneo frontiera di pace”, organizzato dalla Conferenza episcopale italiana, che dal 23 al 27 febbraio vedrà riunirsi nella città di Dante e Brunelleschi tutti i vescovi dei Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, e contemporaneamente anche i sindaci invitati dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella. Nonostante le difficoltà, legate all’aumento dei contagi che nel mese di gennaio hanno costretto molte classi a tornare alla didattica a distanza e a sospendere il catechismo, i bambini non si sono tirati indietro e con colori sgargianti e calligrafie curate hanno ritratto il mondo che vedono e quello che invece sognano. Nelle pagine di questo volume hanno dimostrato di saper affrontare, con fantasia e semplicità, i temi complessi di cui il Papa ha parlato nell’enciclica “Fratelli Tutti” e che richiedono risposte sempre più urgenti. Colline verdi e mari azzurri pieni di pesci, un mondo che sorride perché non sente più il peso della plastica, dove tutti si vogliono bene anche se il colore della pelle è diverso, persone che si abbracciano perché la pandemia è finita, mani tese pronte ad accogliere e aiutare chi ha bisogno ed è in difficoltà. Di questo raccontano i disegni e le lettere dei tanti che hanno partecipato all’iniziativa. “Non abbiamo mai pensato a un concorso, non volevamo mettere in competizione i bambini – spiega il direttore –. Abbiamo raccolto tutti gli elaborati che ci sono arrivati e ne abbiamo fatto un grande volume che faremo arrivare a Papa Francesco e a tutti i vescovi e i sindaci che verranno a Firenze”. Il libro può essere acquistato, al prezzo di 15 euro, scrivendo alla mail libri@toscanaoggi.it.