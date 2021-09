Tra i no-vax aumentano i bambini in “homeschooling”: l’incognita dell’effettivo diritto allo studio

La scuola altoatesina torna in queste ore alla ribalta per la scelta – che coinvolge un numero sempre maggiore di alunni e studenti – di vivere la scuola “a distanza”. O, per usare uno dei tanti anglismi in auge negli ultimi tempi, “in homeschooling”. Dopo due settimane dal suono della prima campanella i bambini e i ragazzi che – in provincia di Bolzano – vengono istruiti a casa sono ormai 454. Nell’ultima settimana, nel giro di appena tre giorno, se ne sono aggiunti 94. Si tratta per la stragrande maggioranza di famiglie di lingua tedesca, che si oppongono alle misure anti-Covid decise nelle aule scolastiche (distanziamento e mascherina chirurgica sia in classe che in cortile durante la pausa e test nasali gratuiti su base volontaria due volte la settimana). Il maggior numero di casi (304) lo si registra nelle scuole elementari, seguite dalle medie (125) ed infine da superiori e professionali (25)

Salita all’onore delle cronache, lo scorso 6 settembre, per aver fatto da apripista al nuovo anno scolastico “in presenza”, in queste ore, in cui si ritorna in classe anche in Calabria e in Puglia, la scuola altoatesina torna in queste ore alla ribalta per la scelta – che coinvolge un numero sempre maggiore di alunni e studenti – di vivere la scuola “a distanza”. O, per usare uno dei tanti anglismi in auge negli ultimi tempi, “in homeschooling”.

Dopo due settimane dal suono della prima campanella i bambini e i ragazzi che – in provincia di Bolzano – vengono istruiti a casa sono ormai 454. Nell’ultima settimana, nel giro di appena tre giorno, se ne sono aggiunti 94.

Si tratta per la stragrande maggioranza di famiglie di lingua tedesca, che si oppongono alle misure anti-Covid decise nelle aule scolastiche (distanziamento e mascherina chirurgica sia in classe che in cortile durante la pausa e test nasali gratuiti su base volontaria due volte la settimana). Il maggior numero di casi (304) lo si registra nelle scuole elementari, seguite dalle medie (125) ed infine da superiori e professionali (25). Da un punto di vista geografico è la val Pusteria, con 118 casi, l’area dove si concentra il numero più alto di famiglie che hanno deciso di non mandare a scuola i propri figli. A seguire il Burgraviato (ossia la zona del meranese) con 96 casi, la val d’Isarco (25), l’Alta val d’Isarco (17) e, per finire Bolzano. Nel capoluogo altoatesino sono 7 le famiglie che hanno deciso di tenere a casa da scuola i propri figli.

Intervistato dal quotidiano “Dolomiten”, l’assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer, nel confermare che le famiglie sono libere di scegliere la “homeschooling” per i loro figli, ribadisce che devono essere consapevoli che in questo caso i genitori sono tenuti a garantire in prima persona la formazione dei loro figli e che i progressi di studio dovranno essere dimostrati attraverso apposite verifiche. Achammer ha ricordato che lo scorso anno sei famiglie hanno rifiutato queste verifiche. “L’intendenza scolastica e il sindaco sono a questo punto tenuti a informare il Tribunale dei minori”. “Non intendo intromettermi – aggiunge l’assessore provinciale – nelle decisioni delle famiglie,

ma esistono casi in cui i bambini vengono strumentalizzati ed è pertanto necessario che venga garantito il diritto allo studio”.