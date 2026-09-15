Violenza di genere: Fondazione Arché, al via 6 incontri tematici per trasformare le premesse teoriche in prassi operativa

(Foto Fondazione Arché)

Trasformare le premesse teoriche in prassi operativa a supporto di chi si trova ad affrontare situazioni di violenza. Con questo obiettivo prende il via il 29 settembre il secondo modulo di “Sguardi che sostengono”, la proposta formativa gratuita promossa da Fondazione Arché con la collaborazione di Claudia Pecorella, professoressa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il contributo di Regione Lombardia. Questa nuova tappa, intitolata “La violenza sulle donne: come affrontarla”, si rivolge a chi desidera approfondire le metodologie d’accoglienza e gli strumenti di lavoro quotidiani.

Per Fondazione Arché, affiancare un percorso educativo e culturale all’impegno portato avanti ogni giorno nelle case d’accoglienza e nei servizi territoriali significa investire nella prevenzione, offrendo a chi lavora sul campo strumenti adeguati per riconoscere i segnali di sofferenza e accompagnare le persone verso percorsi di tutela.

Afferma p. Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché: “La complessa realtà della violenza di genere conferma quanto sia necessario un aggiornamento mirato e continuo. Con questo modulo vogliamo offrire indicazioni chiare per accompagnare le persone nel loro cammino di autonomia, evitando il rischio di ri-vittimizzazione. L’accoglienza e il lavoro coordinato con i servizi del territorio rappresentano la base per costruire una rete di protezione solida e vicina alle persone”.

Articolata in sei appuntamenti online della durata di due ore ciascuno, la proposta formativa affronta le diverse sfaccettature dell’intervento sul campo attraverso il contributo di esperte ed esperti del settore.

Tutti gli incontri online verranno registrati: chi non potrà partecipare in diretta potrà richiedere di fruire delle lezioni in differita.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite modulo online ed è aperta anche a chi non ha seguito il primo modulo. Tutti i dettagli sul programma e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito di Fondazione Arché o allo 02 603603.