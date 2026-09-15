Dialogo interreligioso: Subiaco, convegno su religioni, pace e nonviolenza

Si terrà venerdì 18 settembre, alle ore 15.30, presso la Biblioteca comunale di Subiaco, il convegno “Le religioni e la pace”, promosso dal Tavolo Sublacense della Pace e della Nonviolenza, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, il Comune di Subiaco e il patrocinio di “Sharing Religious Places” (ShaRP), network di ricerca che studia come diverse comunità religiose condividono, negoziano e vivono gli stessi spazi sacri nel mondo contemporaneo e nella storia. L’incontro, spiegano gli organizzatori, intende approfondire il contributo delle tradizioni religiose alla costruzione della pace, al dialogo e alla convivenza tra i popoli. A introdurre e coordinare i lavori sarà Gennaro Lopez, del Tavolo della Pace. Tra gli interventi in programma, Walter Fratticci parlerà di “Religione e idolatria. Due approcci opposti verso la pace”, mentre Mariachiara Giorda, ordinaria di Storia delle religioni all’Università Roma Tre, affronterà il tema “Religioni tra pace e conflitti. Spazi condivisi e esercizi di convivenza religiosa”. La seconda parte del convegno vedrà gli interventi di Francesca Benna, con una riflessione su esperienze dei movimenti buddhisti impegnati per la pace dopo Hiroshima e il disastro del 2011, di Gennaro Gervasio, docente di Storia e istituzioni dei Paesi islamici, che analizzerà il rapporto tra islamofobia e discorso apologetico, e di Caterina Pignotti, che illustrerà il ruolo delle Chiese ortodosse come spazi di dialogo interreligioso. L’iniziativa si concluderà con un dibattito aperto al pubblico. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto culturale e accademico sul valore delle religioni come possibili strumenti di riconciliazione, cooperazione e promozione della nonviolenza.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /