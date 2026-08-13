Caldo: ministero della Salute, domani scendono a 7 le città italiane da “bollino rosso”. A Ferragosto saranno solo 2

Si avvicina Ferragosto e si attenua l’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 14 agosto, saranno 7 le città italiana da “bollino rosso”, meno della metà rispetto alle 18 di oggi. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Nessun “bollino arancione” mentre saranno da “bollino giallo” Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Per Trieste e Venezia è previsto il “bollino verde”. La situazione migliorerà ulteriormente a Ferragosto quando il “bollino rosso” è annunciato solo a Bari e Bolzano. Quasi tutto il resto d’Italia sarà da “bollino giallo” con Napoli, Pescara, Trieste e Venezia addirittura da “bollino verde”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /