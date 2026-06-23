Croce Rossa: a Solferino oltre 60 società nazionali per la storica fiaccolata, ospite la presidente Ifrc Kate Forbes

Torna l’appuntamento per celebrare la storia della Croce Rossa. Da giovedì 25 a domenica 28, migliaia di volontari da tutto il mondo, uniti dal desiderio di incontrarsi, rinnovare lo spirito del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e vivere l’emozione della storica Fiaccolata si ritroveranno a Solferino, dove nacque l’idea visionaria di Henry Dunant. Il clou della manifestazione sarà sabato 27 giugno. Quest’anno più di 60 società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa parteciperanno alla storica fiaccolata. Accanto al presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, salirà sul palco la presidente della Federazione internazionale (Ifrc), Kate Forbes, che lancerà “Light in the darkness”, la nuova grande campagna globale per la pace e la coesione sociale. Poi, le fiaccole di Solferino si accenderanno e ripercorreranno le stesse strade che nel 1859 videro i primi soccorsi ai feriti della battaglia. Il clima di festa continuerà fino a domenica 28 giugno, quando si svolgerà la finale nazionale delle gare nazionali di primo soccorso: le squadre Cri di tutta Italia si sfideranno nella competizione che da più di 30 anni vede volontari della Croce Rossa confrontarsi su scenari simulati per migliorare le loro capacità di risposta alle emergenze sanitarie.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /